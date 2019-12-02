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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa) (DHA)
02.12.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı, ailesi parayı iade etti

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Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı, ailesi parayı iade etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektiği bin lirasını tokalaşma bahanesiyle elinden çalan şüpheliyi ailesi polise teslim etti. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli tutuklanırken, ailesi ise çaldığı bin lirayı Canbekler'e iade etti.

Siverek'te emekli Hamza Canbekler, çarşamba günü bankadan çektiği bin lirayı oğlunun Hayriye Mahallesi'nde işlettiği marketin önünde sayarken yanına bir kişi yaklaştı. Selam vererek yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak isterken tanımadığı şüpheli ise elindeki parayı alarak kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kapkaç olayının ardından polis, eşkâli belirlenen şüphelinin Mehmet M. olduğunu tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Adresine gittiği ve bulamadığı şüpheliyi, bir süre sonra ailesi bularak polise teslim etti.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu belirten Mehmet M., "Yaptığımdan çok pişmanım. Bir anda şeytana uydum. Parasını çaldığım kişinin emekli olduğunu bilmiyordum. Parayı alıp arkadaşlarımla harcadım. Daha önce hiç hırsızlık yapmadım, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet M., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BİN LİRA İADE EDİLDİ

Öte yandan gazetecilerin görüşme talebini kabul etmeyen ve oğullarının kötü arkadaş kurbanı olduğunu savunan Mehmet M.'nin ailesi, "Polisler eve gelince olaydan haberdar olduk. Oğlumuz ilk kez hırsızlık yaptı. Duyunca şoke olduk ve Mehmet'i polise teslim ettik. İşlediği suçun cezasını çeksin. Kötü arkadaşlarının kurbanı oldu ve bedelini ödeyecek. Gittik oğlumuzun mağdur ettiği Hamza Canbekler'den de özür diledik ve bin lirasını iade ettik" dedi.

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