Tırnakçı, tacizci, taksici tutuklandı
Şişli'de Tayland uyruklu Niorn S.’yi dolandırdığı ve taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 34 TEH 13 plakalı taksinin şoförü Birol Topal’ın savcılık sorgusu tamamlandı.
‘Basit cinsel saldırı’ ve ‘Dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Topal, hâkimlik sorgusunun ardından tutuklandı.
Yolculuk boyunca Niorn S.’yi elini tutarak taciz eden Topal, araçtan ineceği sırada ise kadının verdiği 100 lirayı hızlıca cebine koyarak 20 lira daha istemişti.
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