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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/DHA
20.12.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

TIR devrildi, D-100 ulaşıma kapandı

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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, D-100 Karayolu'nun İstanbul yönü, trafiğe kapandı.

Kaza, D-100 Karayolu Körfez ilçesi geçişi Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suriye uyruklu Hüsyin Elrezuk yönetimindeki 41 YY 329 plakalı TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü tamamen trafiğe kapanırken, ekipler trafiği Körfez gişelerinden TEM yoluna yönlendirdi. Ankara yönünde ise 1 şerit trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin TIR’ı yoldan kaldırmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

TIR devrildi, D-100 ulaşıma kapandı

TIR devrildi, D-100 ulaşıma kapandı


 

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