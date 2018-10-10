TİP 53 yıl sonra TBMM’de
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş partilerinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçti.
TİP böylece 53 yıl aradan sonra yeniden TBMM’de temsil edilmeye başlanırken, Meclis’te temsil edilen parti sayısı da 9’a yükseldi. Meclis’in son sandalye dağılımına göre AK Parti’nin 290, CHP’nin 144, HDP’nin 65, MHP’nin 50, İYİ Parti’nin 40, Türkiye İşçi Partisi’nin 2, Saadet Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Parti’nin ise birer milletvekili bulunuyor. Mecliste 1 de bağımsız milletvekili yer alıyor.
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