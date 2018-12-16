Tinerci dehşeti
GÜNGÖREN İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Faruk Ağır (25) önceki akşam doğum günü olan kız arkadaşı A.T. ile Beşiktaş’ta buluştu.
Kutlamanın ardından saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi üzerinde kız arkadaşıyla yürümeye başladı. Ekmek arası köfte alan ikilinin önleri bir kişi tarafından kesildi. Polisin elindeki ekmeği alan kişi, para da istedi. Polisin tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra 2 kişiyi daha yanına alarak gelen saldırgan, Ağır’ın boynunu kırık şişe camıyla kesti. Olay yerinden kaçan saldırganların tiner kullanan madde bağımlıları olduğu belirlendi. V.U. (18) ile yanındaki A.S. (16) ve S.D. (19) gözaltına alındı. Polisin tedavisi ise sürüyor.
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