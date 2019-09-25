‘Tinder’ savcısına 7 yıl hapis talebi
İzmir'de savcı cübbesiyle mahkeme kürsüsünde çektirdiği fotoğrafları ‘Tinder’ adlı arkadaş bulma sitesine koyan ve kendisine hâkim-savcılara mahsus otopark giriş kartı bastıran Batuhan D.’ye ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek’ suçlamasıyla 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Bir ihbar üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan D.’nin sosyal medya hesabını da incelemeye aldı.
İzmir Adliyesi’nde görevli çok sayıda hâkim, savcı ve personel ile fotoğrafları da görüldü. Yapılan araştırmada, Batuhan D’nin Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu dönemde adliyede staj yaptığı, mahkeme kürsüsündeki cübbeli fotoğrafı ve hâkim-savcılarla olan fotoğraflarını da bu dönemde çektirdiği belirlendi.
Batuhan D. kendisini “Savcılık mesleğini çok sevdiğim için kendimi böyle tanıttım” diye savundu.
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