Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik nedir? Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik taban puanları
ÖSYM, 2019-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversiteli adaylarının en çok merak ettiği iki yıllık bölümlerden biri de tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik. Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümünün taban puanları ve başarı sıralamalarını sorgulayan öğrenciler, bir yandan da Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümünün iş imkanları ve bölüme ilişkin genel bilgileri araştırıyor. İşte, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik taban ve tavan puanları...
Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, bu yıl üniversite tercih yapacak gençler tarafından merak edilen bölümler arasında yer alıyor. Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümünün hangi üniversitelerde olduğu ve bölüm mezunlarının ne iş yaptığı gibi sorular, üniversiteli adaylarınca araştırılıyor. İşte, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik hakkında tüm merak edilenler...
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Yetiştirilen insan gücünün mezuniyet sonrası hastane yönetiminde görev alması düşünülmektedir.
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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.
NOT: Taban puanları görüntülemek için, karşınızda açılan sayfadan "ARA" bölümüne gelerek istediğiniz bölümü yazmanız gerekiyor.
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