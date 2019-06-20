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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

THY personel alımı başvuruları ne zaman?

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THY personel alımı başvuruları ne zaman?

Türk Hava Yolları'nın (THY), 2019 yılı içinde yapacağı personel istihdamına dair detaylar, bu kurumda çalışma hayali kuran gençler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 4 bin 400 istihdam sağladıklarını aktaran THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kalan 5 bin 600 kişilik istihdamın ise yıl içerisinde tamamlanacağını söylemişti. Peki, THY personel alımı başvuruları ne zaman?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, bu yıl toplamda 10 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımların 4 bin 400 kişilik kısmının tamamlandığını belirten Aycı, kalan 5 bin 600 kişilik istihdamın ise yıl içerisinde tamamlanacağını söylemişti. İşte, THY personel alımına ilişkin ayrıntılar...

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY personel alımı başvurusu, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yaptığı açıklamaların ardından sorgulanmaya başlandı. THY'nin kariyer sayfası üzerinden alınacak olan başvurular, talep edilen bilgilerin girilmesiyle birlikte tamamlanıyor.

THY'nin önümüzdeki günlerde başvuru ekranını erişime açması bekleniyor. Konuya dair gelişmeler olduça haberimizde yer vereceğiz.

İLKER AYCI'NIN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, alacakları çalışanlarla beraber bu yıl 10 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Havalimanında başarılı günler için ekipçe seferber olduklarını anlatan Aycı, şunları kaydetti: “Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi. Ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız oldu. Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400’ünü ilk 5 ayda zaten gerçekleştirdik. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Hem Türkiye’nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz.”

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