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Ali ÇEVİKBAŞ (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

THK ambulans uçağıyla Kıbrıs'tan Isparta'ya karaciğer grefti

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THK ambulans uçağıyla Kıbrıs'tan Isparta'ya karaciğer grefti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğer grefti (doku örneği), Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağıyla Isparta'da nakil bekleyen hastaya ulaştırıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi, KKTC'ye giderek aldığı karaciğer greftini organ bağışı bekleyen hastaya ulaştırdı. Hastaneye getirilen organ ise nakil bekleyen hastaya başarılı bir operasyonla nakledildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAYFASINDA YAYIMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasında nakille ilgili fotoğraf paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla Isparta'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karaciğer grefti ulaştırıldı" denildi.

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