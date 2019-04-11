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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
11.04.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Teslim olan terörist örgütün iğrenç yüzünü anlattı

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Teslim olan terörist örgütün iğrenç yüzünü anlattı

GÜVENLİK güçlerine teslim olan PKK'lı 'Havin' kod adlı kadın terörist, örgütte 14- 15 yaşlarındaki çocukların cinsel tacize uğradığını, uyuşturucuya alıştırıldığını ve eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini belirtti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Havin' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadığı ve şahit olduğu olayları anlattı. Terörist, örgütte birçok kez taciz ve tecavüze maruz kaldığını, ailesinin kendisini artık kabul etmeyeceğini düşündüğü için bir süre daha dayandığını; ancak, daha sonra plan yaparak kaçtığını söyledi. Terörist, 14- 15 yaşlarındaki birçok kız ya da erkek çocuğun baskıyla, zor kullanılarak ya da kandırılarak uyuşturucuya alıştırıldığını belirtti.

Örgüt üyeleri tarafından çocuklara cinsel tacizde bulunulduğunu anlatan terörist, çocukların eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini anlattı. Terörist, katılımın neredeyse sıfır seviyesine inmesi ile sayı olarak azalan örgütte moralsizlik ve huzursuzluk olduğunu, sözde yönetici kadronun da bu duruma engel olamadığını ifade etti.

Yine güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; son dönemde dağılma sürecine giren PKK'nın örgütten kaçışları ve teslim olmaları engelleyemediği öğrenildi. Örgütten kaçanların önemli bir kısmını kadınların oluşturduğu bildirildi. Küçük yaşta evlendirilen ya da şiddete maruz kalan kadınların kaçış yolu olarak gördükleri örgütün gerçek yüzünü kısa sürede görerek teslim oldukları belirtildi.

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