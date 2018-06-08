Tesadüfen yakalandı... Tam 11 yıldır yapıyormuş!

Afyonkarahisar'da trafik ekipleri durdurdukları otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Abdullah D.'nin her iki elinin de protez olduğunu tespit etti. 11 yıldır protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 4 bin 200 TL ceza yazılırken, araç trafikten men edildi. İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde rutin kontrolleri sırasında bir otomobili şüphe üzerine Bedesten Çarşısı önünde durdurdu. Sürücü Abdullah D.'den ehliyet ve ruhsat isteyen trafik ekipleri, sürücünün iki elinin de protez olduğunu fark etti. Trafik ekipleri sürücüye protez ellerle araç kullanması yönünde doktor raporunun olup olmadığını sordu. Raporu olmadığını belirten Abdullah D. "Kaç defa müracaat ettim ancak raporu alamadım. Hatta evrakım hastanede" diyerek kendi savundu.



"15 YILDIR KULLANIYORUM"



Ehliyeti olmadığını, 2007 yılında elektrik akımına kapılarak her iki elinin bileklerinden kesildiğini kaydeden Abdullah D., aracın ise eşinin üzerine olduğunu ifade etti. Aracın trafik sigortasının da olmadığını belirten Abdullah D., "15 yıldır araç kullanıyorum. 11 yıldır da hareketli protezlerle trafiğe çıkıyorum. Ehliyet almak için başvuracağım. Yaptığımı doğru bulmuyorum. Ne yapayım?" dedi. Trafik ekiplerinin dikkati sonrası yakalanan sürücü, diğer sürücülerden de tepki gördü. Bu şekilde otomobil kullanmasının doğru olmadığını sürücüye anlatan trafik ekipleri, kurallara uyulması konusunda da uyardı.



OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Ekipler, sürücü Abdullah D.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 2 bin 50 lira, araç sahibi olan eşi Çiğdem D.'ye ise ehliyetsiz sürücüye araç vermekten 2 bin 150 TL ceza yazdı. Araç ise trafikten men edildi.