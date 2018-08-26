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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Tesadüfen öğrendi... Gözü gibi bakıyor

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Tesadüfen öğrendi... Gözü gibi bakıyor

Çocukluk yıllarından itibaren klasik otomobillere büyük tutkuyla bağlanan Mustafa Özkan, 1972'de çekilen "Tatlı Dillim" sinema filminde Zeki Alasya'nın sürdüğünü televizyonda tesadüfen gördüğü 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

Kayseri'de birbirinden farklı 8 klasik otomobilden oluşan koleksiyonun sahibi Özkan için koleksiyonundaki otomobillerinden biri, ayrı bir önem taşıyor.

İlk görüşte etkilendiği klasik otomobili satın alabilmek için sahibini özel uçakla Almanya'dan getirttiğini belirten Özkan, Çanakkale'den aldığı aracın ününü sonradan öğrendi.

Klasik otomobiline kavuştuktan yaklaşık bir yıl sonra televizyonda "Tatlı Dillim" sinema filmini izleyen Özkan, plakasından tanıdığı otomobilinin filmde yer aldığını ve Zeki Alasya tarafından kullanıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Tesadüfen öğrendi... Gözü gibi bakıyor


Özkan,  yaptığı açıklama, sahip olduğu klasik otomobillerinin hepsini sevdiğini fakat bunun yerinin farklı olduğunu söyledi.
Klasik otomobil tutkusunun çok farklı olduğunu ve vazgeçilemediğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Klasik otomobil tutkusu çocukluktan geliyor. Bu arabaları seviyorum. Şu an 8 tane klasik arabam var. Bizde ailece bu tutku var. Bu tutkuyu seviyoruz. Bu arabayı yıllar önce aldım. 20 senedir bu otomobil bende. Aynı model arabadan bende 2 tane daha vardı. Bu araba da Çanakkale'deydi. Sahibi de gurbetçiydi ve yurt dışında yaşıyordu. Almanya'dan adamı özel uçakla getirttim."

Tesadüfen öğrendi... Gözü gibi bakıyor


Çanakkale'den getirdiği araç hakkında bilgi veren Özkan, "Bu arabayı siyaha boyamışlardı. Ben de aldıktan sonra kırmızıya boyatarak eski haline getirdim. Bu arabaya emek harcayarak bu hale getirdim." dedi.

"Filmdeki fotoğraflarını halen saklıyorum"

Otomobilini "Tatlı Dillim" filminde ilk gördüğünde çok heyecanlandığını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:
"Filmi izlerken bir baktım araç aynı plakasıyla geliyor. Filmde kullanıldığını orada gördüm. Zeki Alasya sürüyordu. Arabayı filmde görünce çok heyecanlandım. 'Bu araba beni buldu' dedim. Filmdeki fotoğraflarını halen saklıyorum. Uzak mesafe yolculuk yapacağımız zaman bu otomobili kullanıyoruz.

Talipleri çok oluyor ama veremiyorum, vermek istemiyorum. Bu arabadan bu güzellikten ayrılınır mı? Sinema filminde oynamış nostaljik bir araba. Tabii ki gözüm gibi bakıyorum. Ben mezara, Chevrolet mezata diyorum. Bu arabayı artık satamıyorum bana yapıştı. Daha sonra, Zeki ağabeyle haberleştik gelip aracı görecekti ama hastalanınca bunu gerçekleştiremedik. Araca bindiremedim, vefat etti."

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