Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman?
Zilhicce ayının içerisinde adı geçen kavramlardan biri de terviye günü oldu. Hacıların, terviye gününde sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir. Peki, terviye günü nedir?
Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür. Arefe gününden önceki gün olması nedeniyle tevriye bu yıl 9 Ağustos 2019’a denk geldi.
Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.
Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.
"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.
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