Ekrem İmamoğlu ilk olarak, 28 Kasım 2015 tarihinde Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken hâlâ aydınlatılamayan bir cinayete kurban giden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret etti. İmamoğlu, karanfil bırakıp dua ettiği Elçi’inin kabri başında şuları söyledi: “Diyarbakır ve ülkemiz için çok değerli bir insanı kaybettik. Terörü, terörün her türlüsünü lanetliyorum. Ülkemizi ve milletimizi terörden kurtarmak adına, tam da demokrasiyi güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü var etmek, vazgeçilmez bir unsurdur. Hukukun üstünlüğünü savunan bir demokrasi şehidini burada anmak ve mezarı başında ona duamızı göndermek istedik. Ruhu şad olsun.”

KAYYIM GAFLETTİR

İmamoğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Seçilmiş belediye başkanlarının soyut ve hukukta karşılığı bulunmayan, kamu vicdanını ikna etmekten uzak sebeplerle görevden alınıp yerlerine kayyım atanması da tam bir gaflettir, dalalettir. Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, birtakım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade değildir” dedi.

İmamoğlu, “Kayyım atanacağının sinyalleri seçimlerden önce verilmişti, sizin de böyle bir endişeniz var mı?” sorusuna, “Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duymuyorum” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, Mardin ve Diyarbakır’da görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanan Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı’yla da bir araya geldi. Mızraklı, “Buraya gelmeniz bu anlamda bizim için bir ışıktır” derken, İmamoğlu, “Bu süreci bir fırsata döndürmeliyiz” mesajı verdi. Türk de “‘Birileri ne der’ hesabı yaparsak demokrasiyi kuramayız” dedi ve “Bugün dün gibi değil. 2016’da kayyımlar geldiği zaman batıda bir suskunluk vardı. Bugün ise gerçekten artık tahammül edilmeyecek bir noktaya geldiğimizi ifade ediyor. Dayanışmanın ve ortaklaşmanın gerektiğini söylüyor” diye konuştu.