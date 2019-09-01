‘Terörün her türlüsünü lanetliyorum’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Terörün her türlüsünü lanetliyorum’
GeriGündem ‘Terörün her türlüsünü lanetliyorum’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU/İSTANBUL
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Terörün her türlüsünü lanetliyorum’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
‘Terörün her türlüsünü lanetliyorum’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte önceden planlanan Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ilk olarak, 28 Kasım 2015 tarihinde Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken hâlâ aydınlatılamayan bir cinayete kurban giden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret etti. İmamoğlu, karanfil bırakıp dua ettiği Elçi’inin kabri başında şuları söyledi: “Diyarbakır ve ülkemiz için çok değerli bir insanı kaybettik. Terörü, terörün her türlüsünü lanetliyorum. Ülkemizi ve milletimizi terörden kurtarmak adına, tam da demokrasiyi güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü var etmek, vazgeçilmez bir unsurdur. Hukukun üstünlüğünü savunan bir demokrasi şehidini burada anmak ve mezarı başında ona duamızı göndermek istedik. Ruhu şad olsun.”

KAYYIM GAFLETTİR

İmamoğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Seçilmiş belediye başkanlarının soyut ve hukukta karşılığı bulunmayan, kamu vicdanını ikna etmekten uzak sebeplerle görevden alınıp yerlerine kayyım atanması da tam bir gaflettir, dalalettir. Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, birtakım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade değildir” dedi.

İmamoğlu, “Kayyım atanacağının sinyalleri seçimlerden önce verilmişti, sizin de böyle bir endişeniz var mı?” sorusuna, “Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duymuyorum” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, Mardin ve Diyarbakır’da görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanan Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı’yla da bir araya geldi. Mızraklı, “Buraya gelmeniz bu anlamda bizim için bir ışıktır” derken, İmamoğlu, “Bu süreci bir fırsata döndürmeliyiz” mesajı verdi. Türk de “‘Birileri ne der’ hesabı yaparsak demokrasiyi kuramayız” dedi ve “Bugün dün gibi değil. 2016’da kayyımlar geldiği zaman batıda bir suskunluk vardı. Bugün ise gerçekten artık tahammül edilmeyecek bir noktaya geldiğimizi ifade ediyor. Dayanışmanın ve ortaklaşmanın gerektiğini söylüyor” diye konuştu. 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Çok fazla zamanımız ve sabrımız yok'
Korkunç olayda yeni gelişme! 5 polis açığa alındı
Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi