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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor

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Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor. Tabii her şehitle birlikte canımız yanıyor. Türkiye’nin terörle mücadelesi, dünya üzerinde meşruiyeti en yüksek mücadeledir” dedi.

Çelik, dün MKYK toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Terörün devletler arası rekabette bir enstrüman olarak kullanılması şeklindeki kötü alışkanlık devam ediyor. Ülkemize karşı da terör enstrümanının hukuk devletimizi, demokrasimizi zayıflatmak için bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı çok yüksek bir meşruiyete sahip son derece güçlü bir terörle mücadele veriyoruz. Her bir olaydan sonra açık ve net bir şekilde terörle mücadele konusundaki kararlılığımız daha da bileyleniyor. Çünkü haklılığımız, bu mücadelenin ne kadar yüksek bir mücadele olduğunu bir kere daha ortaya çıkıyor.

CHP’DEN MİLLİ DURUŞ GÖREMİYORUZ

S-400, Türkiye’nin milli güvenliğiyle ilgili bir ihtiyaçtır. S-400 konusunda ABD ile olumlu noktaya ulaşmak isteriz ama bu noktaya şu ana kadar gelmiş değiliz. Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir. S-400 konusunda CHP’den milli bir duruş göremiyoruz. ABD’nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar.

AKDENİZ’İN ŞIMARIK ÇOCUĞU

Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak ‘Akdeniz’in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu’ Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki kurmamız söz konusu değildir. Hukuka, belgeye, anlaşmaya dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC’nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur. Rum tarafını hukuksuz şekilde AB’ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eyleme karşı hakkımızı korumak için faaliyet yürütüyoruz. Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin konuşma hakları yok. AB’nin de diğer ülkelerin de tehdit dili kullanmasının hiçbir faydası yok.

(Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis) Babasının başbakanlığı döneminde bir darbeye maruz kalmıştı Yunanistan ve ülkemizde misafir edilmişti. Darbenin ne kadar aşağılık bir insanlık suçu olduğunu bilen bir siyasi gelenekten geldiği için bunu şahsen de yaşadığı için Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuş ve Yunanistan’a kaçmış FETÖ üyesi asker üniforması giymiş teröristlerin Türkiye’ye iadesi konusunda Sayın Miçotakis’in daha çok gayret göstereceği şeklinde bir beklentimiz olduğunu vurgulamak isterim.”

ERDOĞAN’IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz programı hakkında da bilgi veren Çelik, Erdoğan’ın saat 13.00’te Millet Camisi’ndeki hatmi şerife, saat 14.00’te TBMM özel oturumuna ve saat 16.00’da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılış törenine katılacağını söyledi. Çelik, “450’den fazlası yurtdışında olmak üzere, toplam bin 500 civarında etkinlik 8-15 Temmuz haftası içerisinde ve diğer zamanlara yayılacak şekilde faaliyete geçirildi” dedi.

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