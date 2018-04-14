Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Teröristlerle sıcak temas! Yaralı halde kaçıyorlar... İki şehit var

    Teröristlerle sıcak temas! Yaralı halde kaçıyorlar... İki şehit var

    AA
    14.04.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Akşam saatlerinde gelen ilk haberlere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmış ve 1 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Gelen son dakika haberine göre, hastaneye kaldırılan askerlerden biri daha yapılan tüm müdahalelere göre kurtarılamayarak şehit oldu.

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

    Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

    Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı bir asker de helikopterle Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

    Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçtığı belirtildi.

    Ağrı Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerinin bir grup terörist tespit ettiğini ifade etti. Timlerin terörist grupla sağladığı sıcak temasta çatışma çıktığını anlatan Elban, "Operasyonda 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlarımız sürüyor." dedi.

    Yaralı 3 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


    Etiketler: Operasyon , PKK , son dakika , haber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri