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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş

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Teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş

Adana'da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine yönelik operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, saldırıda çiviyle güçlendirilmiş plastik patlayıcı kullandıkları ve bunu bisiklete yerleştirip uzaktan kumandayla patlattıkları tespit edildi.

Adana'da 25 Eylül'de bombalı saldırı gerçekleştiren ve 1 Ekim'de Eskişehir'de sahte kimlikle kiraladıkları hücre evinde etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen'in (28) saldırı hazırlıklarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Ölü ele geçirilen teröristlerin parmak iziyle, Adana'daki hücre evinde yapılan incelemede bardak, tabak gibi mutfak gereçlerinden elde edilen parmak izleri eşleşti.

Adana'daki evi kiraladıkları sırada teröristlerden Ozan Sökmen'in "Mert", Fırat Şeran'ın ise "Çağlayan" ismiyle kendilerini daire sahibine tanıttığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, saldırının ardından yaklaşık 4 kilometre çapındaki ev, iş yeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), otobüs, minibüs ve taksilere ait yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü incelediği belirtildi.

Bomba yüklü bisikleti üst geçit ayağına kilitlemişler

Ekip, elde ettiği görüntülerden teröristlerin saldırıyı bomba yüklü bisikletle gerçekleştirdiğini tespit etti.

Görüntülerde, iki teröristin bombanın bulunduğu bisikleti saldırı noktasına getirip buradaki üst geçidin direğine kilitleyerek uzaklaştığı, daha sonra teröristlerden Ozan Sökmen'in yaklaşık 30 metre mesafede bekleyip servis aracının, patlayıcının bulunduğu noktaya ulaşmasıyla, uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirlendi.

Örgütün "mobil eylem timi"nde yer aldıkları belirtilen teröristlerin saldırıda kullandıkları bombanın, çiviyle güçlendirilmiş basınç etkili plastik patlayıcı olduğu bildirildi.

Adana polisinin, yaptığı çalışmayla teröristlerin saldırı sonrası Eskişehir'e kaçtığını tespit edip bulundukları bölgenin bilgisini ilgili emniyet birimleriyle paylaştığı, ardından kaldıkları hücre evinin belirlendiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK çatısı altında "keşif", "istihbarat" ve "bombalı sabotaj eylemi" eğitimi aldıkları değerlendirilen teröristler hakkında, önceki yıllarda Antalya'da refüjde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili de yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde, 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda, 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen olduğunu belirlemişti.

Görüntülerdeki zanlıların, olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

Saldırıdan sonra Eskişehir'e kaçan ve sahte kimlikle ev kiralayan teröristler, ikamete düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Evde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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