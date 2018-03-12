Teröristler Afrin'de sivillerin yolunu kesti

GÖRÜNTÜLERE göre otomatik silahlı teröristler, Afrin'den çıkmak isteyen sivillerin çıkışına izin vermiyor. Terör örgütü, ne araçlarıyla ne de kucağında bebeğiyle kent merkezinden ayrılmak isteyenlerin çıkışını izin veriyor.

1100 KİLOMETREKARE ALAN TERÖRDEN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtında 11 Mart Pazar günü toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.

AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekâtta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1.5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.

8 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ



TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyü de teröristlerden temizlendi.