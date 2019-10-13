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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN-Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA-ŞANLIURFA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terör üssü düştü... 4 günde Resulayn

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Terör üssü düştü... 4 günde Resulayn

TSK’nın Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekâtının iki önemli hedefinden biri olan terör örgütü PKK/YPG’nin hâkimiyetindeki Resulayn dün öğle saatlerinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı saat 12.17’de Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, “Barış Pınarı harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskûn mahali kontrol altına alındı” açıklamasını yaptı.

TERÖR örgütü PKK/YPG’nin büyük yığınak yaparak ‘terör üssü’ haline getirdiği Resulayn önceki geceden itibaren hava taarruzları, Fırtına obüsleri ve top atışlarıyla harekâtın başladığı 9 Ekim’den bu yana en ağır şekilde vuruldu.

ÖZEL KUVVETLER İLÇE MERKEZİNDE

Daha önce ilçe merkezine sızmayı başaran Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ve diğer birimlere bağlı istihbarat uzmanları, Resulayn’ın doğusundaki Zorava ile oto sanayi mahallelerinde karargâh ve cephanelik olarak kullanılan yerleri işaretledi. F-16’lar ve obüsler gece ve şafak vakti bu bölgeyi aralıksız vurdu. Örgüte ait binalar, cephanelikler yerle bir edildi.

Terör üssü düştü... 4 günde Resulayn

MESKÛN MAHALDE BÜYÜK KAYIP

Ağır bombardıman sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ilçe merkezine ilerlemeye başladı. Merkezde çok da uzun sürmeyen hafif makineli silahların kullanıldığı meskûn mahal çatışmaları yaşandı. Çatışmalarda terör örgütü çok sayıda kayıp verdi. Birçok örgüt üyesinin silahlarını bırakarak sivillerin arasına karışmaya çalıştığı ya da güney istikametine kaçtığı anlaşıldı. Yerel destek alınarak sivillerin arasına karışan bu teröristlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Resulayn’ın batısına Tel Abyad’a kaçmaya çalışan teröristlerin kaçış güzergâhları top ve SMO’nun pikaplara monteli ağır makineli silahlarıyla vuruldu. TSK ve SMO’nun merkeze giriş yapmasından bir süre sonra da Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn meskûn mahalinin kontrol altına alındığını duyurdu. TSK destekli SMO’nun Resulayn’ı kontrol altına almasından sonra ilçeye giriş ve çıkışlar her yönden tutularak teröristler kıskaca alındı.

TUZAKLARA KARŞI ARAMA VE KONTROL

Resulayn meskûn mahalin kontrol altına alınmasına rağmen TSK özel birlikleri ile SMO unsurları, olası bubi tuzakları ve mayınlamaya karşı arama ve kontrol çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde tespit edilen hücre evlerine de operasyonlar yapıldı. TSK, SMO unsurlarını sivil halka karşı duyarlı olması ve meskûn mahal çatışmalarında ağır makineli silah kullanılmaması konusunda özellikle uyardı.

30 TERÖRİST TESLİM OLDU

Kontrol sağlanan Resulayn’da PKK-PYD’de de çözülme başladı. Mehmetçik ve SMO birliklerinin şehre girmesinin ardından birçok terörist silahlarını bırakarak kacarken 30’a yakın terörist teslim oldu. SMO birliklerinin teslim aldığı teröristler sorgulanmak üzere Şanlıurfa’ya getirildi.

TEL ABYAD SINIRINA TANK TAKVİYESİ

BARIŞ Pınarı harekâtının bir diğer önemli noktası olan Tel Abyad da Akçakale hattında konuşlu Fırtına obüsleri, top ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) gün boyu yoğun şekilde vuruldu. Tel Abyad’da sınırın sıfır noktasına TIR’larla çok sayıda tankın ve diğer ağır zırhlıların getirilmesi dikkat çekti. TSK ve SMO gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçişlerini sürdürdü. Teröristler, Tel Abyad’ın batısı ve doğusunda, TSK’ya ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yaktı. İlçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve Doçka sesleri yükseldi.

ABD KAMIŞLI’DA DEVRİYEYE ÇIKTI

TSK’nın Barış Pınarı harekâtını başlatmasıyla sınır hattından uzaklaşan ABD unsurları Kamışlı’da devriyeye çıktı. PKK/YPG’nin işgal ettiği Fırat’ın doğusunda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı harekâtının başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. Ancak önceki gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin Nusaybin’in karşısındaki Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı. Teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor. (AA)

SMO 30 KM’DEKİ M4 KARAYOLUNDA

ANADOLU Ajansı (AA) Halep’ten Kamışlı’ya kadar uzanan ve Fırat’ın doğusunda çok büyük stratejik öneme sahip Türkiye’nin istediği 30 kilometre derinlikten geçen M4 karayoluna SMO unsurlarının ulaştığını duyurdu. Ancak bazı muhalif unsurlar da sosyal medya hesaplarından M4’e tam inişin henüz sağlanmadığını yazdı. PYD/YPG bu yolu Menbiç’ten Kamışlı’ya kadar lojistik ve ticari faaliyet için kullanıyor.

KÖYLÜLER SEVİNÇLE KARŞILADI

SURİYE Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad kırsalındaki Halava köyünü PKK/YPG terör örgütlerinden kurtardı. Köye giren birlikler, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Suriye ordusundan bir asker halka “Gelin buraya hepimiz kardeşiz, sizi teröristlerden kurtarmaya geldik” dedi. Gelenlerin SMO askerleri olduğunu anlayan halk ise askerin sözlerini büyük sevinçle karşılayarak evlerinden çıktı. (İHA)

NUSAYBİN’E 300’E YAKIN HAVAN ATILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le birlikte Mardin’in Nusaybin ilçesinDE incelemede bulundu. Bakan Soylu, Nusaybin’de PKK/YPG’li teröristlerce havan ve roket saldırılarının yapıldığı yerde vatandaşla bir araya geldi. Soylu, dün ve önceki gün şehit olanlar için başsağlığında bulundu. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Soylu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.

SİVİL HEDEF GÖZETİYORLAR

Çoğunluğu Nusaybin olmak üzere Suriye’den Mardin’e 300’e yakın havan mermisi atıldığını söyleyen Soylu, teröristlerin hedef gözetmeksizin saldırılarda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Nisaybin’e yaklaşık 300’e yakın havan düştü karşıdan Kamışlı’dan. Özellikle sivil hedefleri gözetiyorlar yani sivillere atıyorlar. Ahlaksızca, insafsızca neler yapıldığını görüyoruz. Özellikle çocuk parklarından, hastanelerden, okulların içerisinden ve çarşının içerisinden atarak onların orada takip edilmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu terör örgütü çok bedel ödettirdi. Şimdi yine aynı yalanlarla bedel ödettirmeye çalışıyor. Kürt kardeşlerimiz çok bedel ödediler. Artık bir daha bedel ödemeyecekler.”

AKÇAKALE’YE GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geçti. Vali Abdullah Erin’den bilgi alan Soylu, esnafı ziyaret etti. PKK terör örgütü aleyhine sloganların atıldığı ziyarette vatandaşlar, Soylu’ya sevgi gösterisinde bulundu. (DHA)

Terör üssü düştü... 4 günde Resulayn

SALDIRI SÜRDÜ

MARDİN’in Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi’ne önceki gün Kamışlı’daki teröristlerin attığı havan mermilerinden 4’ünün düştüğü Hamam Sokak’ta saldırının izleri görüntülendi. Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği sokaktaki evler ile yolda oluşan hasar, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Dün ise Rasulayn’dan atılan bir roket Ceylanpınar’a bağlı Seydo Atilla Mahallesi’nde park halindeki bir otomobili vurdu. Roket aracın içerisinde patladı. Akçakale ilçe merkezinde gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi ise patlamadı. Teröristler tarafından daha sonra atılan 3 havan mermisinin de ikisi patlamazken, patlayan havan mermisinden biri ise yaralanmaya neden olmadı.

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