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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.10.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü o anları anlattı

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Londra’da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, o anları anlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde dün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra’da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

O anları anlatan Başkan Döğücü, “Strasbourg’da toplantımız vesilesi ile buraya geçiş yapmak için buraya gelirken Londra meydanda parlamento binasının olduğu geniş meydanda PKK terör örgütü yandaşları ve onların grubuna rastladık. Protesto yapmak için toplanmışlardı. Ellerinde pankartlar, Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın aleyhinde pankartlar, yaptıkları karalamalar, iftiralarla dolu programın ortasına düştük. Oradan denk geldiğimiz bu ortamda ben ve benim gibi rahatsız olacağına inandığım Türk vatandaşlarının da olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Her duyarlı Türk vatandaşı gibi sessiz kalamadık”

Avrupa’da bu tür organizasyonlarda müthiş bir iftira yapıldığını ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının bundan rahatsız olduğuna inandığını kaydeden Döğücü, "Oradan geçerken, onların propagandalarını görünce her duyarlı Türk vatandaşı gibi sessiz kalamadık ve kendilerine ‘yalan söylüyorsunuz’, ‘insanları yanıltıyorsunuz’ diye sesli müdahalede bulununca üzerimize doğru koşmaya başladılar. Orada 2-3 polisle takip ediliyordu grup. Bize tepki verenlere karşı zayıf kaldılar” dedi.

“Sağ salim oradan ayrıldık”

Polisin sonradan müdahale ettiğini vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, “Önlerini kestiler ve bize ulaşmalarını engellediler onun dışında büyük müdahalede bulunmadılar, ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye’de bir başka ülkenin vatandaşına bu tür müdahalede bulunulmasına çok sert karşılık veririz. Orada sert bir karşılık göremedik. Ama yine de teşekkür ediyoruz. Görevlerini yaptılar bize ulaşmalarına engel oldular. Sağ salim oradan ayrıldık” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütü mensuplarının yaptıklarına müsaade edemezdik”

Başkan Döğücü, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bir başkentteyiz ve kara propaganda var. Buna karşı sadece kameralarla kayıt atına alıp, düzeni sağlamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Kimse müdahale etmedi ama orada biz duyarsız ve sessiz kalamadığımız için böyle bir arbede oluştur. Belki Avrupa’nın her yerinde bu kara propagandaya bu şekilde müdahale ediyorlar. Oysa bu terör yandaşlarının yaptıkları tamamen antipropaganda. Suriyeli çocukları bizim öldürdüğümüzü ifade ediyorlar. Bununla ilgili Türkiye’yi, Cumhurbaşkanımızı, Mehmetçiği, herkesi zan altında bırakıyorlar. Oysa ben bir anne olarak, bir Mehmetçik askere gönderen anne olarak buna sessiz kalamazdım. Bizim askerimiz sınırda Suriyelilerin güvenliği için güvenli bölgenin oluşması için bu terör örgütü mensuplarının yaptıklarına müsaade edemezdik. Bunun Avrupa’nın diğer kentlerinde olduğu gibi buna son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’daki vatandaşlarımız çok rencide oluyorlar."

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