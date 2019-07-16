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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
16.07.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

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Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin cenazesi  defnedildi.

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  • Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
  • Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
  • Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
  • Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Elazığ Fırat Üniversitesi ve Tunceli Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Ovacık'a getirilen 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu için Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi.

Alevi Dedesi Zeynel Batar ve Elazığ Cemevi Dedesi Önder Deniz'in dua okuyup helallik almasının ardından Güloğlu kardeşlerin cenazesi, Çakmaklı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze merasimi sırasında çocukların tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.

Törene, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Ümit Ilbayı ve Nayim Tavlı, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Bahadır Topçugil, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Doktor Yarbay Fatih Dedemen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Şenol, İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
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