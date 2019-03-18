Terör estirdiler! Mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerör estirdiler! Mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi
GeriGündem Terör estirdiler! Mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN/İstanbul DHA
18.03.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Terör estirdiler! Mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terör estirdiler! Mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler araçla geldikleri mahallede terör estirdi. Yolda yürüyenlere ateş açan saldırganlara mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar bazı evlerin camlarına isabet etti.  O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

13
  • Esenyurtta silahlı saldırı dehşeti kamerada
  • Esenyurtta silahlı saldırı dehşeti kamerada
  • Esenyurtta silahlı saldırı dehşeti kamerada
  • Esenyurtta silahlı saldırı dehşeti kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnönü Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişi saat 16.40 sıralarında siyah lüks bir araçla Belde Caddesi'nde durdu. Araçtan inen şüphelilerden ikisi, yolda yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Panikle kurşunlardan kaçmaya çalışanlar daha sonra saldırganları kovaladı. Ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla buradan kaçarken, onları kovalayanların arasında elinde silah olan birisi dikkat çekti. Silahların ateşlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelileri kovalayanlardan bir kişiyi gözaltına alırken, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İki çocuğunun bulunduğu odanın camına kurşun isabet eden bir kadın, "Salondaydım. Çocuklarım burada yatağın üzerinde oturuyorlardı. Birden sokaktan pat pat diye sesler gelince cama çıktım. Sokakta çatışma vardı. Çocuklarım 'cam kırıldı' deyince yanlarına geldim. Sonra polisi aradım" derken, bir başka görgü tanığı ise silahlı kavganın uyuşturucu satıcıları arasında çıktığını öne sürdü. Daha öncede silahlı çatışma çıktığını belirten görgü tanığı, "Her zaman olan bir şey" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga caddede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde siyah lüks bir araçla caddeye gelen 4 kişiden ikisi sokakta bulunanların üzerine ateş açıyor. Sokaktakiler panikle mermilerden korunmaya çalışıyor. Şüpheliler daha sonra ateş açarak, geri çekilirken sokaktakiler ali silahlı şüphelilerin peşinden koşuyor. Şüphelileri kovalayanlardan birisinin elindeki silah dikkat çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar: 'Mesajınızı aldık. Biz buradayız, Çanakkale'deyiz'

İstanbul'daki fabrikada patlamalar oldu, yangın büyüdü

'Bütün belediye başkan adaylarıma söylüyorum'

"Çanakkale'de Truva'nın da intikamı alındı"... Mustafa Kemal'in gözyaşları...