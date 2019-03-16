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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.03.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"

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"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi. Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldığı Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılışında, ülke ve millet için tehdit, tehlike olan unsurlara yönelik mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldığı Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılışında, ülke ve millet için tehdit, tehlike olan unsurlara yönelik mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin halkın sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı güçle azim ve kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, "Milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" diye konuştu.

Doğu’da, Güneydoğu’da teröristlerin üstesinden gelindiğini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Şimdi de Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. TSK’nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır, buralardaki haklarımızda zerre kadar ödün vermemektir. Bu konuda TSK mensupları 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ- bayır demeden vatan, millet için kutsal görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getiriyorlar."

"HİÇBİR FİTNE VE FESAT ARAMIZI BOZAMAYACAK"

TSK'nın hedefinde sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
 
"Bazı hainler, alçaklar bizim bu sözlerimizi çarpıtıyorlar. Sanki bizim hedefimizde Kürt, Arap kardeşlerimiz varmış gibi sözlerimizi çarpıtıyorlar. Bizim teröristlerden başka hiçbir hedefimiz yok. Tek amacımız en son teröristi de etkisiz hale getirerek ülkemizin, milletimizin rahatını, huzurunu güvenliğini sağlamaktır. Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz Kürtlerle et ve tırnak gibiyiz. Yüzyıllardır onlarla birlikte aynı coğrafyayı, ekmeği paylaşıyoruz. Dolayısıyla hiçbir fitne ve fesat aramızı bozamayacaktır."

Yeni askerlik sistemine de değinen Akar, “Yeni askerlik sisteminde gençlerimizin geleceğini, eğitimini, öğrenimini, mesleki gelişimlerini en iyi şekilde sağlayabilmeleri, aynı zamanda TSK’nın da ihtiyaçlarını en etkin şekilde sağlamak üzere çalışmalarımız tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak, önümüzdeki dönemde de bunlar kanunlaşacak." dedi.

Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri sırasında TSK’nın gerek operasyonları gerekse diğer faaliyetlerine ilişkin desteğinden dolayı Binali Yıldırım’a da teşekkür eden Akar'ın konuşması zaman zaman alandakiler tarafından “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kesildi. 

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