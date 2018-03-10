Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TEM'de ölümlü kaza! Trafik durma noktasında

    TEM'de ölümlü kaza! Trafik durma noktasında

    Erhan TEKTEN (DHA)
    10.03.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    TEM otoyolu Silivri mevkiinde balık taşıyan minibüs, turist kafilesini taşıyan otobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan minibüs şoförü hayatını kaybetti. TEM'de trafik durma noktasına geldi.

    TEM Otoyolu'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Balık taşıyan  Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 

    TEMde ölümlü kaza Trafik durma noktasında

    Etiketler: TEM , Trafik kazası , Silivri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri