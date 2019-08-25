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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat Alkaç
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Telefondan cinayet çıktı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Telefondan cinayet çıktı

SARIGÜL Hamarat henüz 17 yaşındayken Yunus Hamarat’la evlendi.

Üç çocukları bulunan Yunus Hamarat, iddiaya göre eşini aldatmaya başladı. Bunu öğrenen Sarıgül Hamarat, boşanmak isteyince 3 Ağustos 2018’de eşinden dayak yedi. Ölümle de tehdit edilen kadın, sığınma evine yerleştirildi. Çocuklarından ayrı kalan Sarıgül Hamarat, iki gün sonra ağabeyi Alican Sönmez ve eşinin ağabeyi İmam Hamarat’ın ısrarı üzerine evine döndü. Hamarat çifti, 6 Ağustos 2018’de konuşmak için araçlarıyla Silivri’de Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Otomobilden inen çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Sarıgül Hamarat’ın sığınma evinde sosyolog Emine Umay Ülker’e verdiği ifade de soruşturma dosyasına girdi. Kadının ifadesinde eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söylemişti. Olayın ardından Yunus Hamarat tutuklandı. Şüpheli yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra itiraz üzerine serbest kaldı.

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise delillerin toplanmasının ardından iddianameyi hazırladı. İddianameye göre Yunus Hamarat’ın telefonunda ve HTS kayıtlarından yapılan incelemede, şüphelinin olay gerçekleştikten sonra soğukkanlı bir şekilde ağabeyi İmam Hamarat’ı arayıp eşini vurduğunu söylediğinin tespit edildiği, şüphelinin diğer ses ve konuşma kayıtlarında da öldürme planları yaptığı anlatıldı. Tanık ifadeleri ve HTS kayıtlarının incelendiği iddianamede, “Maktulü öldüreceğini, bunun başka çaresinin olmadığını fakat bu konuşmaları güvendiği için ve kendisini desteklediği için sadece Erdal Sönmez’e (maktulün kardeşi) anlattığı” belirlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sarıgül Hamarat’ın eşi Yunus Hamarat hakkında “Tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayeti bildiği ve desteklediği iddia edilen Sarıgül Hamarat’ın kardeşi Erdal Sönmez hakkında ise “Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçuna iştirak” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

Sarıgülün dramı
Sarıgül'ün dramı
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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