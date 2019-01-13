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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUSA KESLER
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tekke köyünün 3 güzel dedesi ömürlerini verip kıraç tepeleri orman yaptı

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Tekke köyünün 3 güzel dedesi ömürlerini verip kıraç tepeleri orman yaptı

Canla başla çalışarak yıllarca çorak tepelere çıplak elle fidanlar diktiler. Şimdi kendi ektikleri ormanın gölgesinde yaşıyorlar. Onlar Konya Akşehir’e bağlı Tekke Köyü’nün Ramazan, Şükrü ve Mevlüt Karakoyun kardeşleri.

KARAKOYUN kardeşler, Konya Akşehir’e bağlı Tekke Köyü’nde yıllar önce başlayan ağaçlandırma seferberliğinin bir asra merdiven dayamış son şahitleri. Yıllar önce fidanlar diktikleri çırılçıplak tepelerin zümrüt denizine dönüştüğünü görebildiler.

Tekke köyünün 3 güzel dedesi ömürlerini verip kıraç tepeleri orman yaptı

Kendi diktikleri ağaçların gölgesinde şenlikler yaptılar, eskileri andılar. O günlerden geriye neredeyse bir tek onlar kaldı. Herkeslerin göçüp gittiği ve 10-15 haneye düşen köyde yaşamaya devam ediyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü de onları unutmamış, hazırladıkları küçük bir filmde ağızlarından hikâyelerini ölümsüzleştirmişti. Lapa lapa karların sedir dallarına konduğu bir günde bu üç güzel dedeyle buluştuk ve eskileri konuştuk.

Tekke köyünün 3 güzel dedesi ömürlerini verip kıraç tepeleri orman yaptı

‘TEK TEK HATIRLIYORUM’

Ramazan Karakoyun 89 yaşında, 5 çocuğu, çok sayıda da torunu var. Askerliği dışında hep köyünde yaşamış. Eşini 6 yıl önce kaybetmiş. Yıllarca ormana fidan dikmiş. 26 yıl da bekçiliğini yapmış. Çok emek verdiğini anlatıyor ama 26 yıl buradan ekmek yediğini de vefayla hatırlıyor. Diktiği ağaçlardan yerini tek tek hatırladıkları bile var. “Kaç tane istiyorsun, göstereyim hemen” diyor gururla. Kıdemli olmanın özgüveniyle şunları söylüyor:

“Bu ormanların her yerinde çalıştım. 1958-1959 gibi başladım. Hep dikdik, hep dikdik. Çok çam dikdik. Dumanlı sedir de dikdik. Az da göknar... Hanımım da bana azık getirirdi. O da yardım eder, dikim yapardı. Fidanları ya merkeplerle taşır ya da kucağımızda çıkarırdık. O zamanlar dağlar çıplaktı. Şimdi içinden geçilmez. Sonunda ormana kavuştuk ama başlangıcında ‘Biz bunların büyüdüğünü göremeyiz’ derdik. Cenab-ı Allah hepsini gösterdi. Sonradan huzur evi yapılırken de hem ağaç diktim hem de dikenlere tarif ettim. Çok uğraştım, çok emek verdim. Nerede bir boşluk var oraya gittim. Bekçiliğini yapıp korudum.”
Şükrü Karakoyun ise 85 yaşında... 6 çocuk büyütmüş. “Hastayım çok konuşamayacam” diye başladı söze. “40 yılımı bu ormanlara verdim. Her yerinde çalıştım. Kadın-erkek herkes çalıştı. Nice canlar geldi geçti, kimseler kalmadı şimdi” diyerek hüzünle anlatıyor yaşadıklarını.

Tekke köyünün 3 güzel dedesi ömürlerini verip kıraç tepeleri orman yaptı

‘BAKTIĞIMIZDA FAREYİ GÖRÜRDÜK’

KARDEŞLERİN en küçüğü Mevlüt Karakoyun 84 yaşında... 4 çocuğu var. Dağlara baktı, bir iç geçirdi ve şöyle devam etti: “Dağlar çırılçıplaktı o zamanlar. Çok az bir orman kalmış. Hep kesilmiş eskiden. Her yer meydandaydı. Köyden bakardık, bir fare bile kaçsa görürdük dağda. Şimdi ne mümkün! Gençken yaşadığımız sellere, orman set oldu. Suyu bile salmıyor orman. Birini bırakıyorsa, üçünü tutuyor. Ağaçlandı tepeler, çok güzel oldu. Şimdi kışlar bile değişik. Hep yürüyerek giderim ormana. Yaylaya çıkarım. Hoş gitmeme de gerek zira ormanın içinde yaşıyoruz zaten. Her ağacın canı var. Ağzı dili yok ama onlar da can. Bize yoldaşlık ediyorlar.”

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
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