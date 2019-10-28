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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
28.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Tekirdağ'daki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

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Tekirdağ'daki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ayhan Doğan'ın (40), tartıştığı sevgilisi Nuran Gökalp'i (39) ekmek bıçağıyla 45 kez bıçaklayarak, öldürdüğü, otopsi sonucu belirlendi. Adli tıp raporunda, 45 bıçak darbesinden 20'sinin öldürücü olduğu kaydedildi.

Olay, çarşamba gecesi, Çorlu'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş alanda, Ayhan Doğan ile sevgilisi Nuran Gökalp, tartışma başladı.

Tartışma sırasında Doğan, yanında getirdiği ekmek bıçağını Gökalp'e defalarca sapladı.

Kadının çığlıklarını duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nuran Gökalp'in cansız bedenini başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Doğan, ifadesinde, Gökalp'in bir süredir telefonlarını açmadığını öne sürüp, şunları kaydetti: 

"Kendisiyle arkadaştık. Son zamanlarda benim telefonlarımı açmıyordu. Bu durum, beni şüphelendirmeye başladı. Olay günü 2 arkadaşımla alkol aldım daha sonra markete giderek, ekmek bıçağını aldım.

Nuran'ı her zaman buluştuğumuz, olayın olduğu yere çağırdım. Evlerimize yakın olduğu için sürekli orada buluşuyorduk.

Gelmesiyle konuşmaya başladık. Alkol de alıyorduk. 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun?' dedim, 'Başka biri mi var?' dedim ve tartışma çıktı. Sonra almış olduğum ekmek bıçağıyla bıçaklamaya başladım. Kafam iyiydi, çok da hatırlamıyorum." 

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Doğan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

20 BIÇAK DARBESİ ÖLDÜRÜCÜYMÜŞ

Nuran Gökalp'in, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, 45 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Adli tıp raporunda, 45 bıçak darbesinden 20'sinin öldürücü olduğu kaydedildi. Nuran Gökalp'in cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Bartın'a gönderildi.

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