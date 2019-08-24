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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)
24.08.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın

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Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın

Tekirdağ'da yol kenarındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, çam ağaçlarını tutuşturup yangına neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahale ettiği yangın, bölgedeki yazlıklara sıçramadan söndürüldü.

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  • Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın
  • Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın
  • Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın
  • Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ- İstanbul Karayolu'nun Beyazköy Mevkii'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yol kenarından geçen yüksek gerilim hattındaki teller aşırı sıcak nedeniyle kıvılcım aldı. Kıvılcımların tellerin altındaki fıstık çamlarına sıçraması da yangına neden oldu. Alevler, rüzgarın etkisiyle Tekirdağ yönünde ilerledi.

Civarda oturan yazlıkçılar büyük panik yaşarken, bazıları hortumla su tutarak yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AKUT, kısa sürede olay yerine gelerek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında 5 kilometrelik alandaki ağaçlar ve makilik alan zarar gördü. Elektrik kurumuna bağlı ekipler de akımları keserek başka yangın çıkmaması için önlem aldı.

Jandarma araştırma başlattı.

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