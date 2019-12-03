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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)
03.12.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Tekirdağ’da operasyon... Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

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Tekirdağ’da operasyon... Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Çerkezköy'deki Sümbül Sokak'ta bulunan depoda, sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Orhan A.’ya ait depoya baskın düzenledi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramada, 350 litre sahte rakı, 1350 litre sahte şarap ile 400 litreden fazla üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 3 derece ve 2 anason yağı ele geçirildi.  

Orhan A. gözaltına alınırken, el konulan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlendi.

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