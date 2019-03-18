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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruhan YALÇIN/DHA
18.03.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı: Zülküf Gezen intihar etti

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı: Zülküf Gezen intihar etti

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, terör hükümlüsü PKK'lı Zülküf Gezen'in, kendisini çamaşır ipiyle asarak intihar ettiğini açıkladı. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada 'Tecride karşı fedai eylemi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK hükümlüsü Zülküf Gezen'in Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki intiharıyla ilgili bazı internet siteleri ve sosyal medyada ortaya atılan, 'Tecride karşı açlık grevinde olan Zülküf Gezen'in fedai eylemi gerçekleştirdi' iddialarını yazılı açıklamayla yalanladı. Gerçeğe aykırı haberler nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği doğduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"16.03.2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, PKK silahlı terör örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen'in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek, bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İcra edilen soruşturma kapsamında; banyodan gelen sesler üzerine müteveffa ile aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresini haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 Acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve cumhuriyet savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş, olaya tanık olan iki hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

"Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu değildir" denilen açıklamada Gezen'in kendisini asarak intihar ettiği vurgulandı.

 

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