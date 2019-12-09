MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekamül ne demek? Tekamül kelimesinin sözlük anlamı nedir?
GeriGündem Tekamül ne demek? Tekamül kelimesinin sözlük anlamı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.12.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Tekamül ne demek? Tekamül kelimesinin sözlük anlamı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekamül ne demek? Tekamül kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Değişik alanlarda kullanılan tekamül kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deneysel spiritüalizmin temel ilkelerinden biri olan tekamülün aşamaları bulunmaktadır. Peki, günlük hayatta zaman zaman karşımıza çıkan tekamül ne demek? Tekamül kelimesinin sözlük anlamı nedir? İşte tekamül TDK Sözlük Anlamı

Tekamül kelimesinin anlamı; gelişme, evrim, olgunlaşma anlamlarına gelmektedir. Değişik alanlarda farklı ve özelleşmiş manalarda kullanılan bir terim olarak açıklanabilir. Maneviyatla ilgilenen alanlarda maddi evrim veya biyolojik evrim manasında kullanılmaz.

Tekamül Ne Demektir?

TDK'da tekamül; gelişim, olgunlaşma ve evrim anlamlarını içermekte olup, sözcük kavramı şeklinde gelişip olgunlaşma anlamına gelmekte. Hem dini hem de sosyal bilimlerin literatüründe kullanılmasının nedeni, tekamül kelimesinin sözcük anlamından kaynaklanıyor.

Bununla beraber İslam'da bilhassa Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen anlam ile evrimci bireylerin tekamül sözcüğüne biçtikleri anlam birbirinden oldukça farklıdır. Daha doğru bir şekilde anlatmak gerekirse, birbiriyle hiçbir bağlantısının olmadığı söylenebilir. Aynı vaziyetin, sosyal bilimlerin tekamül kavramına biçmiş olduğu anlam içinde geçerli olduğu söylenebilir

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle