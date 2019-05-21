Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi ne zaman düşecek?

Halihazırda uzun dönem 12, kısa dönem 6 ay olarak yapılan zorunlu askerlik hizmetinde, pek çok değişiklik yapacak yeni askerlik sistemi konusu, askere gitme çağında olan çok sayıda genç tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

HULUSİ AKAR'DAN CUMHURBAŞKANI'NA SUNUM

Hürriyet muhabiri Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ayrıntılı sunum yaptı.

Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı. Toplantıya Ankara’da bulunan bazı MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Askerlik sisteminin tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beştepe’de ele alınan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Erdoğan’ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor.



İKİLİK ORTADAN KALKACAK

Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak. Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler.

Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, “yedek astsubaylık” uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN EN SON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Yeni askerlik sistemine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan,

"Yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı; ikincisi öngörülebilir oluşu; üçüncüsü süreklilik; dördüncüsü eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı; bir diğeri de eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması. Bir şey çok çok önemli, bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik noktasında yıllarca çok ciddi birikimler, bunun dışında yurt dışında olanların 'Bizim durumumuz ne olacak?', 'Bedellide ücretler şu şekilde ağır, bu şekilde ağır.' gibi birçok şeyler oluyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Tabii kabul edenler oldu ve geldiler, askerliklerini o ücretten yaptılar. Daha sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle birlikte attığımız bazı adımlar oldu." diye konuştu.

SİSTEM KALICI OLACAK

Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları anlatmıştı;

“Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdik. Her sene bazı hallerde gençlerimizin, anne babaların ‘Ne olacak, yarın ne çıkacak’ endişesine kapılmadan; gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık.

Bir yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde; her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.”

BEDELLİ MİKTARI 31 BİN 343 TL

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurtdışında bulunanlar için 2 bin Euro olan dövizli askerlik ücreti ise 5 bin 113 Euro olacak.

TEMEL EĞİTİM 1 AY OLACAK

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

1 AY SONRA BEDELLİ SEÇENEĞİ

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

6 AYDAN SONRA İSTEYENE SÖZLEŞME

Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere ‘Kalmak ister misiniz?’ diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak. Bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre, 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu arkadaşımız, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek.

YÜKSEKOKUL MEZUNUNA YEDEK ASTSUBAYLIK

Meslek yüksekokulu mezunları da yedek astsubay olabilecek. ‘Sen mesleğinden kopma, o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var’ diyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNUNA 10 AY MAAŞLI GÖREV

Lisans ve lisansüstü eğitimi görenler yedek subay olabilecek. İki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

LİSANS VE ÜSTÜNE 6 AY ERLİK SEÇENEĞİ

Lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş, er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde; bütünlük içinde sürekli dönecek.

İSTEYENE SUBAY ASTSUBAY OLMA İMKÂNI

İsteyenlere subay ve astsubay olma imkânı tanıyarak, tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Anlatmaya çalıştığım hususların tamamını Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Sorular olursa tweet’lerle cevap vermeye gayret edeceğiz.