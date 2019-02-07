Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düşecek mi?

Henüz zorunlu askerlik hizmetini yapmayan gençlerin araştırdığı ve 'tek tip askerlik' ya da 'yeni askerlik sistemi' gibi isimlerle anılan ve askerlik sürelerini düzenleyecek yasanın ne zaman çıkacağı, vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya dair tüm detaylar ve son açıklamalar...

İBRAHİM KALIN: GÜZEL HABERLERİ PAYLAŞACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, üzerinde bir süredir çalışılan yeni askerlik sistemine dair açıklama geldi. Kalın konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Milli Savunma Bakanımızın sunumunda bir bölüm vardı. Bedelliye 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli, dövizli, normal askerlik olmak üzere. 6-9-12 ay gibi farklı askerlik türleri üzerinde çalışma var. 4 tane temel prensip var. Birincisi, öngörülebilirlik; ikincisi ihtiyaçlar; yani TSK’nın temel ihtiyaçları nedir bunların belirlenmesi. Üçüncüsü yükümlülerin ne tür temel eğitim alacağı. Dördüncüsü sistemin bütün olarak sürdürülebilir olması. İlk sonuçlarını kabineye arz ettiler. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanına sunulacak. Kısa sürede tamamlanınca güzel haberleri paylaşacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KISA ZAMANDA AÇIKLARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta "Cumhurbaşkanı Özel" TRT ortak yayınında, Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata'nın sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız."

HULUSİ AKAR: HERKES MÜSTERİH OLSUN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."