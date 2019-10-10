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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Tek tek deşifre edildi... İşte yalanlar ve gerçekler!

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Tek tek deşifre edildi... İşte yalanlar ve gerçekler!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada kalkıştığı manipülasyon ve dezenformasyon girişimleri gözler önüne serildi..

Sosyal medyadaki terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriye iç savaşındaki Esed rejiminin saldırılarının, Yemen ve Gazze'den yansıyan fotoğraf karelerinin yanı sıra tarihteki katliamlardan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından dakikalar sonra tarihteki katliamlardan fotoğraflar kullanan bir sosyal medya hesabı, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında çekildiğini öne sürdü.

Tek tek deşifre edildi... İşte yalanlar ve gerçekler

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait fotoğraf eklendi.

 

TÜRK BAYRAĞI MONTAJI

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona ait bir tankın Yemen müdahalesi sırasında alev aldığı 2018'den bir fotoğrafla dezenformasyon girişiminde bulunan terör örgütü yanlıları, tankın üzerine Türk bayrağı ekleyerek Barış Pınarı Harekatı sırasında kullanılan bir araçmış gibi çarpıtmayı denedi.

Tek tek deşifre edildi... İşte yalanlar ve gerçekler

Benzer şekilde, Gazze'de alevler içindeki İsrail'e ait tankın görüldüğü Temmuz 2014 tarihli fotoğraf, terör örgütü yanlılarınca, Barış Pınarı Harekatı'nda çekilmiş gibi dolaşıma sokulmak istendi.

Suriye iç savaşı sırasında Ağustos 2015'te çekilmiş yıkıma uğramış semtte kız çocuğunu taşıyan adamın fotoğrafı harekat sırasında yaşanmış gibi manipüle edildi.

Bununla birlikte, Suriye iç savaşı sırasında çocuklarıyla birlikte bir annenin 2014'e ait fotoğrafı, Barış Pınarı Harekatı'nda çekilmiş gibi gösterilmeye çalışıldı.
Suriye'nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğrafı, terör örgütüne yakın hesaplarca "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çabalandı.

Tek tek deşifre edildi... İşte yalanlar ve gerçekler

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla sunuldu.

Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi ise sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.

 

GREENPEACE PANKARTINI DEĞİŞTİRDİLER

Sosyal medyada bir manipülatörün, ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir bina üzerine asılmış gibi değiştirilen video görüntüsünü "(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü." şeklinde montajladığı ancak pankartın altında "Greenpeace" yazısının unutulduğu görüldü.

Tek tek deşifre edildi... İşte yalanlar ve gerçekler

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, manipülatöre yanıtında pankartın üzerindeki yazıyı aynı yöntemle değiştirerek "Yalan yaymayı bırakın, işleri daha da kötüleştiriyorsunuz." ifadesiyle karşılık verdi.

Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de gözler önüne serilmişti.

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