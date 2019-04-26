Tek seçim, ayrı sandık
31 Mart’ta karşılaşılan sorunlar nedeniyle yeni bir seçim mevzuatı üzerinde çalışan AK Parti, Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçimleri birlikte yapmaya dönük formülü gündemine aldı.
AK Parti kurmayları, seçmen yazılımından oy sayımına ve mazbata işlemlerine kadar tüm seçim yasalarında değişiklik hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti’nin değerlendirdiği temel yenilik, Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçimlerin birlikte yapılması. Anayasa değişikliği de gerektiren bu model Meclis’ten geçerse ilk uygulaması Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te yapılacak. Bu durumda Mart 2024’te yapılması gereken belediye başkanlıkları ve muhtarlık seçimleri, genel seçim tarihi olan Haziran 2023’e çekilecek. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların 5 yıllık görev sürelerinden 9 ay kısaltmak için Anayasa değişikliği gerekecek.
MUHTARA AYRI SANDIK
Üçlü seçim modelinden bağımsız olarak muhtarlık seçiminin yerel seçimden farklı günde yapılması da düşünülüyor. Bu olmazsa oy verme sisteminin değiştirilmesi planlanıyor. 31 Mart seçimindeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4 ayrı pusula, 4 ayrı zarf, 4 ayrı sandık konulması ve her pusulanın ilgili sandığa atılması sağlanacak. AK Parti yetkilileri, geçersiz oylar sayılırken birçok pusulada tercih mühürünün kullanılmadığını tespit etti. Belediye meclisi pusulasına mühür basan bazı AK Partili seçmenlerin büyükşehir ve ilçe belediyesinin pusulasında tercih yapmadıkları görüldü. AK Parti teşkilatları, genel merkeze gönderdikleri raporlarda bu seçmenlerin bilinçli bir tercihten değil, “tek mühürün yettiği” şeklinde yanlış bilgiden dolayı eksik mühür vurduğunu bildirdi.
CEZA VE SORUMLULUK
AK Parti, sandık kurullarının oluşumuna yönelik yeni önlemler almayı da hedefliyor. Sandık kurullarının kamu görevlilerinden oluşacağına dair hüküm bulunmasına karşın uygulamada sorun yaşandığı belirtildi. Bunun kesin kurala bağlanması ve cezalar ile sorumlulukların yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Seçim takviminde siyasi partilerin sandık kurullarına itiraz süreci de öngörülüyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu’nun, sandık kurullarının kimlerden oluştuğuna yönelik listeyi partilere vermesi sağlanacak. Böylece partilerin sandık kurulu listelerine itiraz yolu açılacak. Seçmen naklinin engellenmesi konusunda adım atılacak. Bu konuda büyük olasılıkla süre sınırı getirilmesi düşünülüyor. Örneğin seçimlere 6 ay kala seçmen kütüğünün taşınamayacağına yönelik hükümler getirilecek.
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