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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tek seçim, ayrı sandık

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Tek seçim, ayrı sandık

31 Mart’ta karşılaşılan sorunlar nedeniyle yeni bir seçim mevzuatı üzerinde çalışan AK Parti, Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçimleri birlikte yapmaya dönük formülü gündemine aldı.

AK Parti kurmayları, seçmen yazılımından oy sayımına ve mazbata işlemlerine kadar tüm seçim yasalarında değişiklik hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti’nin değerlendirdiği temel yenilik, Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçimlerin birlikte yapılması. Anayasa değişikliği de gerektiren bu model Meclis’ten geçerse ilk uygulaması Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te yapılacak. Bu durumda Mart 2024’te yapılması gereken belediye başkanlıkları ve muhtarlık seçimleri, genel seçim tarihi olan Haziran 2023’e çekilecek. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların 5 yıllık görev sürelerinden 9 ay kısaltmak için Anayasa değişikliği gerekecek.

MUHTARA AYRI SANDIK

Üçlü seçim modelinden bağımsız olarak muhtarlık seçiminin yerel seçimden farklı günde yapılması da düşünülüyor. Bu olmazsa oy verme sisteminin değiştirilmesi planlanıyor. 31 Mart seçimindeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4 ayrı pusula, 4 ayrı zarf, 4 ayrı sandık konulması ve her pusulanın ilgili sandığa atılması sağlanacak. AK Parti yetkilileri, geçersiz oylar sayılırken birçok pusulada tercih mühürünün kullanılmadığını tespit etti. Belediye meclisi pusulasına mühür basan bazı AK Partili seçmenlerin büyükşehir ve ilçe belediyesinin pusulasında tercih yapmadıkları görüldü. AK Parti teşkilatları, genel merkeze gönderdikleri raporlarda bu seçmenlerin bilinçli bir tercihten değil, “tek mühürün yettiği” şeklinde yanlış bilgiden dolayı eksik mühür vurduğunu bildirdi.

CEZA VE SORUMLULUK

AK Parti, sandık kurullarının oluşumuna yönelik yeni önlemler almayı da hedefliyor. Sandık kurullarının kamu görevlilerinden oluşacağına dair hüküm bulunmasına karşın uygulamada sorun yaşandığı belirtildi. Bunun kesin kurala bağlanması ve cezalar ile sorumlulukların yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Seçim takviminde siyasi partilerin sandık kurullarına itiraz süreci de öngörülüyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu’nun, sandık kurullarının kimlerden oluştuğuna yönelik listeyi partilere vermesi sağlanacak. Böylece partilerin sandık kurulu listelerine itiraz yolu açılacak. Seçmen naklinin engellenmesi konusunda adım atılacak. Bu konuda büyük olasılıkla süre sınırı getirilmesi düşünülüyor. Örneğin seçimlere 6 ay kala seçmen kütüğünün taşınamayacağına yönelik hükümler getirilecek.

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