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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DHA
26.11.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Kocaeli'de dehşet! 6 bin liralık korkunç son...

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Kocaeli'de dehşet! 6 bin liralık korkunç son...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek'in (41) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kepenek'in, tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyemediği için öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, geçen Perşembe günü gece saatlerinde Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta boş arsada meydana geldi. Nakliyeci Murat Kepenek, Gebze Yeni Mahalle Mutlukent mevkisinde H.Ö. ve yanındaki 4 kişiyle buluştu. Kepenek; H.Ö. ve yanındakilerin bulunduğu otomobile bindi. Çıkan tartışma sırasında Murat Kepenek, araçtakilerin kendisini darbetmesi üzerine, Çayırova Akse Mahallesi'nde seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Araçtakiler, Kepenek'i boş arsada yakalayarak 13 bıçak darbesi ile öldürdü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Murat Kepenek'in, İstanbul Pendik'te inşaat dekorasyon firması adı altında tefecilik yaptığı iddia edilen H.Ö.'den 6 bin TL aldığı, bu parayı ödeyemediği ve çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlendi. Bölgede bulunan güvenlik kameraları incelenerek aracın plakası ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.  Polis, İstanbul Pendik ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarla H.Ö. (33) ile yanındaki Ö.Ö. (25), Y.E. (35), H.S. (25) ve E.Ş.'yi (30) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve bunlara ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin 'kasten yaralama, gasp, tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti' gibi suçlardan çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

 

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