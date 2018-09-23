Tedavi için geldiği hastanede yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTedavi için geldiği hastanede yakalandı
GeriGündem Tedavi için geldiği hastanede yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    12
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
23.09.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Tedavi için geldiği hastanede yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    12
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ADANA'da, 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24) tedavi için geldiği hastanede yakalandı. Kentte çeşitli hastanelerde tedavi gören, bir ayağı da kesilen teröristin, kesilmiş insan başlarının önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri, 2017 yılında mülteci gibi ülkeye giriş yapan DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa'nın Adana'ya geldiğini saptadı. 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinde yaralanan Ahmet İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son olarak geldiği hastanede de sağ bacağının kesildiği saptandı. Hastaneye baskın yapan polis, Ahmet İsa'yı sorguya aldı.

Tedavi için geldiği hastanede yakalandı

Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu söyleyen Ahmet İsa, bu zamana kadar çok sayıda çatışmaya katıldığını, yine terör örgütü PKK/YPG'nin başına 100 bin dolar ödül koyduğunu söyledi.

TELEFONDAN ÇIKAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER 

Ahmed İsa'nın, incelenen cep telefonunda, demir parmaklıklara asılan 3 kesik başın önünde 4 kişiyle kalaşnikofla poz verdiği fotoğrafın yer aldığı belirlendi. 

Tedavi için geldiği hastanede yakalandı

Ahmet İsa, savaştıkları grubun emirliğini ise öldürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in (Deso Dogg) yaptığını söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet İsa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavi için geldiği hastanede yakalandı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    12
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedanur' açıklaması

Öz babasına bunu yaptı... Kamyon kasasındaki vahşet

Eğitimlerini İstanbul'da yapıyorlar! Dünyanın en seçkin birliklerinden