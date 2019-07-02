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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
02.07.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Tecavüzle suçlanan profesör, üniversitede 'taciz'den 5 disiplin cezası almış

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Tecavüzle suçlanan profesör, üniversitede 'taciz'den 5 disiplin cezası almış

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B.'nin, görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nde taciz soruşturmalarından 5 disiplin cezası aldığı ortaya çıktı. Hasan B.'nin, 2006'da yüksek lisans öğrencisi S.H.H.'ye tacizde bulunduğu, taciz ettiği Brezilyalı Yasmin D.M.V.'nin ise şikayetine rağmen devam etmesi üzerine öğrenimini yarıda bırakıp ülkesine döndüğü öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde birlikte çalıştığı veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Hasan B.'nin avukatının talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince tahliye talebi, 2 kez reddedildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Ramazan Bayramı öncesi Hasan B.'nin resen tahliyesine karar verdi. Hasan B., tahliye edildikten sonra 18 Haziran'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe vererek emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Üniversite yönetimi tarafından Hasan B.'nin dilekçesi işleme koyularak onayladı.

İLK ŞİKAYET 2006'DA TEZ ÖĞRENCİSİNDEN

Üniversite kayıtlarına geçen bilgilere göre, Hasan B.'nin tacizine uğrayan ilk kişi 2006 yılında tez öğrencisi S.H.H. oldu. S.H.H., danışman hocası Prof. Dr. Hasan B.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla üniversite yönetimine dilekçe verip şikayette bulundu. Hasan B.'nin Ç.B.'ye yönelik eyleminin ardından üniversitede başlatılan idari soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan S.H.H., o dönem 26 yaşında olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Danışman hocamdı. Cinsel tacize uğrayınca okulu bırakmayı düşündüm; ancak başka bir hocamın desteğiyle şikayetçi oldum ve soruşturma açıldı. Soruşturmayı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Mithat Sancar yönetti. Hasan B.'nin suçu sabit bulundu ve 'kamu personelliğinden men' cezası önerildi. Fakat bu olay, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) 'uygunsuz ve dikkatsiz davranış' suçundan 'maaştan kesme' cezası olarak geri döndü. O zamanlar bu kadar bilinçli değildim. Yönlendirme eksikliği nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmadım. Daha doğrusu soruşturmanın bu kadar olduğunu düşündüm."

BREZİLYALI ÖĞRENCİ ÜLKESİNE DÖNMÜŞ

Üniversite tarafından yürütülen idari soruşturma kayıtlarına geçen bilgilere göre, Brezilya uyruklu yüksek lisans öğrencisi Yasmin D.M.V. de 2016 yılının Mayıs ayında hocası Hasan B.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla YÖK'e şikayet dilekçesi verdi. Yasmin D.M.V.'nin dilekçede yer alan ifadesine göre Hasan B., önce öğrenciye erkek arkadaşı ile ilgili özel sorular sordu. Daha sonra kendi cinsel deneyimlerini anlatan Hasan B., Yasmin D.M.V.'ye kiraladığı evden memnun değilse kendi evinde kalmasını teklif etti. Brezilyalı öğrenci, Hasan B.'nin uygunsuz tekliflerine dayanamayarak arkadaşlarının da desteğiyle YÖK'e şikayette bulundu. Yasmin D.M.V., soruşturma sürdürülürken Hasan B.'nin tacizlerinin devam etmesi üzerine öğrenimini yarıda bırakıp ülkesine döndü. Bu soruşturma sonunda Hasan B.'ye ceza verilmedi.

5 KEZ DİSİPLİN CEZASI

Prof. Dr. Hasan B.'ye şikayetlerle ilgili üniversite tarafından yürütülen idari soruşturmalar kapsamında 5 kez disiplin cezası verildiği ortaya çıktı. Hasan B.'ye; Ocak 2007'de 'kınama', Mayıs 2007'de 'aylıktan kesme', Temmuz 2007'de 'uyarma', Nisan 2009'da 'aylıktan kesme', Temmuz 2009'da yine 'aylıktan kesme' cezalarının verildiği öğrenildi. İdari soruşturmalar dışında Hasan B. ile ilgili şikayet olmadığı için Ç.B. olayına kadar savcılıkça yürütülen soruşturma olmadığı da belirtildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN NOT

Hasan B., son olarak cinsel istismarda bulunduğu Ç.B.'yi şikayetçi olmaması için tehdit etti ve zorla götürdüğü jinekologda delilleri karartmak için temizlik yaptırdı. Ç.B., Hasan B.'den şikayetçi oldu ve 1 gün sonra hastaneden rapor aldı. 5 Nisan 2019 tarihli raporda 'Bulgular cinsel ilişki iddiasını destekler niteliktedir' denildi.

Hasan B.'nin tutuklanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporda ise tecavüz bulgusuna ilişkin 'DNA profili tespit edilemedi' denildi. Raporun sonuç bölümünde ise incelemelerin sağlıklı sonuç vermesi için örneklerin zamanında ve prosedüre uygun kuruma gönderilmesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
'Cinsel saldırı dosyalarında şahıslardan alınan vajinal, anal ve benzeri sürüntü örneklerinin lam üzerine transfer edilerek gönderilmesi, kontaminasyon riskinin oluşması, delil bütünlüğünün bozulması ve DNA miktarında kayba sebep olduğundan, bu örneklerin steril svap çubuğuna alınarak, plastik tüp içinde ve içerisinde jel ve benzeri hiçbir koruyucu madde konulmadan tarafımıza gönderilmesi önerilmektedir.'

SAVCI DEĞİŞTİ

Öte yandan bu rapor sonrası Hasan B., soruşturmayı yürüten savcı tarafından mayıs ayının son günlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden resen tahliye edildi. Soruşturmayı yürüten savcı ise tahliye kararının ardından hazirandaki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi ile başka büroya atandı. Dosya, başka savcıya devredildi.

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