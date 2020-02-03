Tecavüzle suçlanan profesör davasında jinekoloğa men cezası

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edildi.

İdari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden de çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr.Hüseyin Şenyurt ile birlikte yargılanmaya başladı. Bilgili, Durmaz ve Şenyurt’un yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Aralık'ta yapıldı.

JİNEKOLOG 6 AY MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Ç.B’nin şikayeti üzerine harekete geçen Ankara Tabip Odası, Şenyurt ile ilgili iddiaların incelenmesi için bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Ankara Tabip Odası, komisyonun raporu doğrultusunda, Şenyurt'un, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 'geçici olarak meslekten alıkoyma cezası' hükümleri kapsamında 6 ay süreyle meslekten men edilmesi kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca, "İlgili hekimin TCK madde 280 bağlamında cezai açıdan yargılanmak üzere gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. Söz konusu hükümlerin 'mesleğin uygulanması sırasında ve meslek sebebiyle öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak' ve 'savcılıklar ve mahkemeler dışında kalan kişi ve kurumlardan gelen cinsel ilişki muayene istemlerini yerine getirmek; savcılık ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli ya da vasisinin aydınlatılmış onamı olmaksızın cinsel ilişki muayenesi yapmak' olduğu belirtildi.

Meslekten geçici olarak men cezası alanlar, bu süre dolmadan Türkiye'nin hiçbir yerinde özel sağlık kuruluşu açamıyor ve resmi veya özel herhangi bir yerde mesleğini uygulayamıyor.

SWAP ALIP ALMAYACAĞINI SORMUŞ

Karar metninde veteriner Ç.B’nin iddialarının yanı sıra Şenyurt’un savunması ile muayenehanesinde çalışan tanık D.A'nın ifadesine de yer verildi.

Şenyurt, zanlı Bilgili’nin kendisini 4 Nisan’da sabah saatlerinde telefon ile aradığını, kız arkadaşıyla gece çok içtiklerini ve sızdıklarını belirtip, genital rahatsızlık nedeniyle randevu istediğini, cinsel saldırı olayından gerek randevu öncesi gerekse muayene sırasında haberdar olmadığını, iddia edildiği gibi cinsel saldırı izlerini silme durumunun olmadığını, cinsel saldırıdan Ç.B’nin aynı akşam kendisini telefonla aradığı zaman haberdar olduğunu ve ertesi gün hapı ile ilgili sorulara yanıt verdiğini bildirdi. Tanık D.A. ise Ç.B’nin bekaret kontrolüne geldiğini, muayene sırasında doktora swap alıp almayacağını sorduğunda Şenyurt’un 'bu adli tıbbın işi, muayenede bu işlem yapılmaz’ dediğini aktardı.

'SUÇU BİLDİRMEME SUÇU İŞLEMİŞTİR'

Elde edilen bulguların değerlendirildiği sonuç bölümünde ise Şenyurt’un hasta ile ilgili özgeçmiş almadan direkt muayeneye geçtiği, sadece dış genital muayene yapmasının kızlık zarı muayenesi amaçlı olduğu ve tanık D.A’nın ifadesinin de bunu doğruladığı, Ç.B’nin talebi olmadan cinsel saldırıya uğrayanlarda tecavüz gebeliklerinin önlenmesi amacıyla kadına verilen ilacı önermesinin de Şenyurt’un aslında cinsel ilişkinin varlığına kanaat getirdiğini gösterdiği belirtildi.

Kararda, "Dr. Şenyurt, hasta kendisine 'swap alacak mısınız?' diye sorduğunda, sorguyu derinleştirmesi ve cinsel saldırı şüphesinin üzerine gitmesi beklenirdi. Bunun yerine hastaya ertesi gün hapı olan ve gebeliği önleyen önermiştir. Dr. Şenyurt suçu bildirmeme suçu işlemiştir" tespitine de yer verildi.