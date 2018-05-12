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    Tecavüze uğradığını iddia edip balkonda yardım istedi

    ADANA (İHA)
    12.05.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden kadını itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.

    Adana'da bir evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Olay, Seyhan ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkıp kendisini kilitleyen İ.Z.Ç.(33), bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia ederek çevre halkından yardım istedi.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken, iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İ.Z.Ç. de polis merkezine götürüldü.

     

     

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    Etiketler: tecavüz , balkon , alıkoyma , gündem
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