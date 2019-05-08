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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.05.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Tecavüz edilip, bıçaklandıktan sonra yakılmıştı! Yeni gelişme...

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Tecavüz edilip, bıçaklandıktan sonra yakılmıştı! Yeni gelişme...

İzmir'in Buca ilçesinde nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, sonrasında da cesedinin baza içerisinde evle birlikte ateşe verildiği ortaya çıkan kanser hastası Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın cinayete yardım ve iştirakle suçlanan, ölen Sibel Çelik'in nişanlısı firari Halil Yılmaz'ın ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz ile Çelik ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Selman Yılmaz'a ait cep telefonunun incelenmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi'nden raporun geldiğini belirterek, ayrıca Halil Yılmaz'ın yurt dışından kırmızı bültenle getirilmesi konusunda işlemlerin henüz devam ettiğini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, gelen rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep ederken, Selman Yılmaz'ın tutuklanmasını istedi.

Duruşma savcısı, Selman Yılmaz'ın bu aşamada tutuklanmasını gerektirecek bir durumun olmadığına ilişkin mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'ın yurt dışından getirilmesiyle ilgili işlemlerin sonuçlanmasının beklenmesine, Selman Yılmaz'ın tutuklanma talebinin reddine, ayrıca Adli Tıp Kurumundan gelen rapora karşı savunma yapmaları için taraflara süre verilmesine hükmetti.

OLAY

Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, bir kadın cesedi bulunmuş, yapılan adli tıp incelemesi sonucunda Sibel Çelik olduğu belirlenen kadının, tecavüze uğradığı ve yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Soruşturma sonucunda firari sanık Halil Yılmaz ile ağabeyi Selman Yılmaz hakkında dava açılmıştı.

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