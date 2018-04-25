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    Haberler >Gündem>TCDD'den İstanbul için önemli uyarı! 10 gün raylara yaklaşmayın

    TCDD'den İstanbul için önemli uyarı! 10 gün raylara yaklaşmayın

    AA
    25.04.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamada, İstanbul sınırlarındaki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan 10 gün boyunca ilaçlama sahalarına yaklaşmamaları istendi.

    TCDD'den yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 4 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.

     

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    Etiketler: Tren , istanbul , gündem
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