TCDD personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlayacak?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) İŞKUR üzerinden 356 personel alımı yapacağı açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre, istihdam edilecek personeller TCDD'nin İstanbul, Sakarya, Adana, Balıkesir, Eskişehir ve daha birçok ildeki müdürlüklerinde görev alacak. Söz konusu ilanlara meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olan vatandaşlar başvuru yapabilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle; 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. İşgücü talepleri, 9-15 Nisan arasında İŞKUR'da yayımlanacak. İşte, TCDD personel alım ilanının detayları...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir
Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır
Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır
Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir
İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.
İşgücü talebinde KPSS şartı bulunmamaktadır
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