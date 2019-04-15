TCDD işçi alımı başvurusu için son gün! Başvuru şartları nelerdir?
TCDD işçi alımı için son güne girildi. 25 Nisan Perşembe günü İŞKUR aracılığıyla kura çekim işlemi gerçekleştirilecek olan işçi alımı için başvurular 15 Nisan mesai bitimine kadar tamamlanabilecek. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu için başvuru şartları neler olacak? İşte, birçok ilde gerçekleştirilecek olan TCDD işçi alımı sürecine dair bazı bilgiler
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı ile bünyesinde 356 işçiyi istihdam etmeye hazırlanıyor. İŞKUR aracılığıyla başvuruları kabul eden TCDD, kura çekimini ise 10 gün sonra, 25 Nisan tarihinde tamamlayacak. Peki, TCDD işçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
TCDD'nin istihdam edeceği 356 personel için başvuru şartları şu şekilde olacak;
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek.
Adaylarda, erkek olma şartı aranacak.
Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranacak.
Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.
KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede bulunan adayların işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınavına katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.
SÖZLÜ SINAVDAN BAŞARIYLA ÇIKAN ADAYLAR HANGİ BELGELERİ TOPARLAYACAK?
Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;
-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).
- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.
- Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.
TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
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