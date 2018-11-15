TCDD 157 işçi alımı başvurusu başladı! Sözlü sınavda bunlara dikkat!
TCDD 157 işçi alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. Marmaray, Halkalı Lokomotif Bakım Müdürlüğü ve bazı illerdeki atolye müdürlüklerine yapılacak olan TCDD 157 işçi alımı başvurusu, İŞKUR üzerinden tamamlanacak. Peki, 15 Kasım tarihinde başlayan TCDD 157 işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TCDD 157 işçi alımı başvurusu için beklenen süreç başladı. İstanbul yoğunlukta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 157 işçi alımı yapacak olan TCDD, konuyla ilgili detayları geçtiğimiz hafta açtığı ilanda belirtmişti. İşte o ilan ve TCDD 157 işçi alımı başvurusu hakkında bazı bilgiler
TCDD başvuruları İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla yapılacaktır. İşte, diğer başvuru detayları;
TCDD 157 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.12.2018– 14.12.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınavı 14.01.2019-18.01.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?
Adaylar yapılacak sözlü sınavında sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30`u, KPSS puanının %70`i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan elektrikçi ve elektronik işçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.
3- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Mekanik vasıta tesis cihaz ve Vinç Operatörlerinden ve Makinist İşçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu
madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.
Bu raporlar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik sonucu yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle