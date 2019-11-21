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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
21.11.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

TBMM raporuna Ege’den tepki var: ‘Güreş olmazsa sucuk olurlar’

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
TBMM raporuna Ege’den tepki var: ‘Güreş olmazsa sucuk olurlar’

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun havyan hakları ihmalleri ve yaptırımlar konusunda hazırladığı kapsamlı raporu önceki gün yayımlanmıştı. Meclisteki partilerden milletvekillerinin yer aldığı komisyonun hazırladığı raporda hayvan dövüştürmenin ‘geleneksel’ olsa da hayvanlara eziyet olduğu belirtilerek yasaklanması ve ağır yaptırımlara bağlanması telkin ve tavsiye ediliyor. ‘Geleneksel dövüş’ kapsamında değerlendirilen deve güreşleri için Ege bölgesinden sert itirazlar var... Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt Toker, Türkiye’de develerin sadece güreş için beslendiğini belirterek ‘Güreş olmazsa, bütün develer sucuk olur’ dedi. Eğer rapor doğrultusunda kanun çıkarsa bu sene yapılan deve güreşleri son kez yapılan güreşler olabilir.

Türkiye’de deve güreşleri Çanakkale’den Antalya’ya kadar geniş bir bölgede her yıl kış aylarında başlıyor. Sezonun ilk deve güreşleri bu hafta Aydın’ın Germencik’te başladı. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporu doğrultusunda yeni bir yasal düzenleme yapılırsa, bu güreşler yapılan son deve güreşleri olabilir. Yöredeki deve güreşçilerine komisyonun bu raporunu sorduk.  

TBMM raporuna Ege’den tepki var: ‘Güreş olmazsa sucuk olurlar’

Deve Güreşçileri Federasyon Başkanı (İncirliova Belediye Başkanı) Aytekin Kaya: ‘Bu çok köklü bir kültürel etkinlik. Hayvanlara karşı herhangi bir eziyet kesinlikle söz konusu değil.  Kanunla yasaklanması büyük tepki görecektir. Bugüne kadar bu güreşlerle ilgili hazırlanmış olumsuz tek bir rapor bile yok. Federasyonu var, herşey profesyonelce yapıyor. Balıkesir’den Antalya’ya kadar 8 vilayette ve ilçelerde bu etkinlikler yapılır. . Dışarıdan bakan bunu anlamaz. Gelip görmeleri gerekir. Ege’de develere eziyet edildiğine kimse inanmaz çünkü bu mümkün değil. Deve besleyenler ona evladı gibi bakıyor. Güreşler Kasım’da başlar Mart ayına kadar devam eder. Binlerce insan bu güreşleri seyretmek için bir araya gelir. ‘

Mevlüt Toker (Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreteri): ‘Deve görmemiş, deve bilmeyen insanlara bunu anlatmak zor. Dövüşmüyorlar, güreşiyorlar. Ağızları da bağlı. Birbirlerine zararı yok. Bir bahis yok.  Bir deve sahibi kadar hayvanına özen gösteren yoktur diyebilirim. Hepsi de yörüktür. Binlerce yıllık bir köklü geçmişin ürünüdür. Böyle eski bir kültürü kanunla nasıl engeleyeceksiniz? Deve aileden birisi gibi ihtimam görür. Ev halkından ayırt edilmez. Altına halı sererler, üstüne battaniye atarlar. Evlat gibi görülür. Yasaklanırsa Türkiye’de deve diye birşey kalmaz. Hepsi sucuk olur.  Türkiye’deki deve popülasyonunun tamamı deve güreşi için. Bunun dışında kimse deve beslemez.  Bu diğer büyükbaş hayvanlar gibi değil. Antalya’da develeri kervan için kullanan sadece iki aile kaldı. Develer artık sadece güreş için var. Her güreşte federasyon tarafından belirlenen 18 hakem vardır. Bunların 12’si develeri ayırmak için var. Güreşmek istemeyen hayvan hemen güreşten çekilir. Bir devenin yıllık bakım masrafı 15-20 bin liradır. ’

TBMM raporuna Ege’den tepki var: ‘Güreş olmazsa sucuk olurlar’

Fuat Öndeş (Germencik Belediye Başkanı): ‘Biz belediye olarak bu güreşlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılmasıyla mükellefiz.  Valilik üzerinden belirlenen bir komite düzenliyor bu güreşleri. Bu komisyondakiler zaten hayvan haklarına dair hassasiyetleri olan insanlar.  Zaten devletin izniyle bu güreşler yapılıyor. Kendi çocuğu gibi devesine bakan insanlar var. Bu güreşlere katılanlar bu tür insanlar zaten. Ama kanun çıkarsa biz de o kanuna tabi oluruz.’
TBMM raporuna Ege’den tepki var: ‘Güreş olmazsa sucuk olurlar’


Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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