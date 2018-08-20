TBMM Başkanı Yıldırım: Kirli oyun bozulacaktır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.08.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Yıldırım: Kirli oyun bozulacaktır

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TBMM Başkanı Yıldırım: Kirli oyun bozulacaktır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı mesajında, “Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Vahdet inancı etrafında insanlığın barış, huzur ve kurtuluşunu hedefleyen dinimizin en önemli günlerinden biri de Kurban Bayramıdır. Allah’a karşı tam bir teslimiyet duygusuyla kendini adamanın müşahhas bir göstergesi olan kurban ibadeti bizler için son derece kutsaldır. İslam âlemi olarak bu mübarek günlere erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hz. İbrahim’in fedakârlığı ve oğlu İsmail’in feragatini hatırlayıp, teslimiyet duygusunun önemini kavradığımız mübarek günler, aramızdaki sevgi ve saygının yayılıp yaygınlaşmasına da vesile olmaktadır. Temennim bu güzelliklerin hayatımızın her safhasında yaygınlaşmasıdır. Büyük bir inanç ve umutla ifade etmek isterim ki ülkemizde hayırlı çalışmalar yapılmaktadır. Aziz milletimizin istikbaline matuf çalışmaların neticeleri de hayırlı olacaktır. Türkiye, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve siyasi manada bölgemizde ve dünyada etkili ve önemli bir ülkedir. Başlatılan değişim çalışmalarıyla ülkemizin önemi ve etkinliği yakın zamanda daha çok hissedilecektir. Bu noktada en büyük teminatımız, zor zamanlarda büyük bir sorumluluk şuuru içinde ülkesine ve milletine sahip çıkan necip milletimizdir. Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır. ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı’nı kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, millî dayanışma ruhuyla def edilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır. 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle elde ettiğimiz kazanımlar da, istikbaldeki hedeflerimize bizleri daha çok yaklaştıracaktır. Millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi de, milletimiz ve devletimizin tüm organlarıyla uyum içinde ülkemizin temel meselelerinin çözümü ve demokrasimizin güçlendirilmesi noktasında çalışmalarını etkin, hızlı ve kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bu mübarek bayram günü vesilesiyle, yakınlarımızı ziyaret etmek gayesiyle çıktığımız yolculukların kedere dönüşmemesi en büyük dileğimdir. Anne-baba ve diğer sevdiklerini ziyarete giden kardeşlerimiz ‘Yolların kralı yok, kuralı vardır’ ilkesini unutmamalıdır. Kesilen kurbanların makbul olması temennisiyle, aziz milletimizin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Fıtratımızdaki iyi hasletleri canlandıran Kurban Bayramının başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere tüm dünyada barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 

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