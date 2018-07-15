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    TBMM Başkanı Yıldırım: Acılarımız tazeliğini koruyor

    Hürriyet Haber
    15.07.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Yıldırım, "İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi: 

    "Şehitlerimizin kabirlerine geldik, dualarımızı yaptık. Şehitlerimizin yakınlarıyla bir araya geldik.

    İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik.

    Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor.

    Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için bir çok programlar yapacak. İstanbul’da akşam bütün milletin katılımıyla anma programı yapılacak. Biz de aynı saatte Ankara’da benzer bir programa iştirak edeceğiz. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve buna benzer hiçbir olayı milletimizin yaşamamasını diliyorum."

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    Etiketler: 15 Temmuz anması , 15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ
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