TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli." ifadelerinde bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler."
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