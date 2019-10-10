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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop: Terör yapılanmasının güçlenmesine göz yumamayız

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şentop, 'Terör yapılanmasının güçlenmesine göz yummayız' dedi. İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları:

"Saat 22,00 civarında kara harekatı başladı. Planlandığı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu, teröre karşı yapılan operasyonlarda Mehmetçiğimizin dikkati olduğunu biliyoruz. Sivillere karşı, dini yapılara, din adamlarına karşı çok koruyucu bir tavırla hareket ediyorlar.

Buradaki maksadımız Türkiye'nin sınırlarının ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek. Türkiye çok uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Terör yapılanmasının güçlenmesine göz yummamız, bunu beklememiz mümkün değil.

Bu konuda hiçbir ülkenin de Türkiye'ye söyleyeceği bir şey yok. Aylardır tüm dünyanın gözü önünde farklı alternatif yollarla Türkiye burada terör koridorunu ortadan kaldırmak maksadıyla müttefikleriyle temas içinde oldu. Bütün bunlar denendi, Barış Pınarı Harekatını yapmak hasıl oldu.

Biz hangi yolla olursa olsun burada bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Tercihimiz bunun harekata başlamadan halledilmesi idi.

SORU: NATO, harekatı destekler nitelikte açıklama yaptı. Ancak Fransa ve İngiltere BM'yi toplantıya çağırdı. Batının tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

NATO adına açıklama yapan genel sekreterin açıklaması doğru bir açıklamaydı. Türkiye müttefiklerini, NATO üyesi müttefiklerini yanında görmek isterdi. Hatta böyle bir harekatı NATO üyesi müttefiklerin katılımıyla beraber gerçekleştirmeyi arzu ederdi. Çünkü askeri ittifak, ittifak üyesi ülkelerin güvenliği için kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye NATO'nun en sadık üyesidir. Hem mali hem askeri yükümlülüklerini titizlikle yerine getiren bir ülke. Ve aynı zamanda NATO'nun en doğudaki en güçlü üyesi. Bu bakımdan Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliği olarak telakki edilmeli.

Nitekim ABD'ye terör saldırıları olduğu zaman bütün dahil olmak üzere yanında yer aldığını ifade etmişlerdir. Türkiye terör saldırısına maruz kaldığında müttefiklerimizden beklediğimiz Türkiye'nin yanımızda yer almaları, en azından açıklamalarıyla yer almalarıdır. Bazı müttefiklerin tavırlarının yanlış olduğunu ifade etmek isterim."

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